تواصل مسلسل سقوط الكبار.. إسبانيا تودع المونديال

انضمت إسبانيا إلى كبار المنتخبات المغادرة لمونديال روسيا الأحد بعد أن خسرت بفارق ركلات الترجيح أمام البلد المضيف روسيا في موسكو.

وتقدم الماتدور الإسباني في الدقيقة 12 عبر المدافع الروسي سيرجي ايغناشيفيتش بالخطأ في مرماه، قبل أن يتمكن ارتيم دزيوبا من تعديل النتيجة للدب الروسي في الدقيقة 41 عبر ضربة جزاء.

واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بذات النتيجة، والتي انتهت لصالح الروس بأربع ركلات مقابل ثلاث للمنتخب الإسباني.

وبذلك انضمت إسبانيا إلى حامل اللقب منتخب ألمانيا ووصيف النسخة السابقة منتخب الأرجنتين اللذين خرجا من دور المجموعات ودور الـ16 على التوالي.

وستواجه روسيا التي وصلت إلى دور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخها منتخب الأوروغواي الجمعة المقبل.