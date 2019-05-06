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'تهديد جدي' وراء إرسال حاملة طائرات أميركية للشرق الأوسط

القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي باتريك شاناهان

قال باتريك شاناهان القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي الاثنين إنه وافق على إرسال حاملة طائرات وقاذفات إلى الشرق الأوسط بسبب "تهديد جاد من قوات النظام الإيراني".

وأضاف شاناهان في تغريدة إن هذا "يمثل إعادة تمركز للعتاد تتسم بالحذر ردا على مؤشرات على تهديد جاد من قوات النظام الإيراني".

وتابع: "ندعو النظام الإيراني إلى وقف جميع الاستفزازات. سنحمل النظام الإيراني مسؤولية أي هجوم على قوات أمريكية أو مصالحنا".

وكان مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون قد قال في بيان الأحد إن واشنطن سترسل حاملة الطائرات يو أس أس أبراهام لنكولن بالإضافة إلى قاذفات قنابل إلى الشرق الأوسط في رسالة إلى إيران.

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