تناول الحلويات.. نصائح لمرضى السكري

هل تعاني من مرض السكري ولديك دائما رغبة ملحة في تناول الحلويات؟ إليك الحل الذي سيجعلك تتناول ما تشتهيه من حلويات، والحفاظ في الوقت ذاته على مستويات جيدة من السكر في الدم.

من الأخطاء الشائعة التي يرتكبها مرضى السكري هي تجنب الحلويات بتاتا لأنها غنية بالكربوهيدرات، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم. هذا الأمر ليس مطلوبا على الإطلاق، بحسب آراء خبراء.

هذه بعض النصائح التي وردت في تقرير لشبكة سي إن إن، لمرضى السكري الذين يتوقون لتناول الحلويات:

1- التعويض

تقول جاكي ميلس، خبيرة التغذية ومؤلفة كتاب "الكتاب الكبير للحلويات السكرية" إن بإمكان مريض السكري تناول قطعة من الحلويات مقابل تجنب أو تقليل أطعمة أخرى غنية بالكربوهيدرات في الوجبة مثل البطاطا المهروسة والأرز والخبز.

2- تناول الحلويات بحكمة

تنصح المؤلفة بتجنب تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات التي لا تشعر مريض السكري بالإرضاء. يمكن توفير تناول الحلويات للمناسبات الخاصة مثل أعياد الميلاد وغيرها، التي يحرص فيها الأصدقاء وأفراد العائلة على مشاركة الأطعمة.

3- أطعمة حلوة أخرى

إذا كنت تتوق لتناول طعام حلو بشكل يومي، يمكنك الاستعانة بأطعمة حلوة مثل الفاكهة الطازجة أو المجففة، وهي أفضل من الحلويات السكرية، فهي تحتوي على العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة والألياف.

4- الدهون

يمكن أيضا الاستعانة بأطعمة تحتوي على الدهون والكربوهيدرات معا، مثل اللبن الزبادي الذي يحتوي على الفواكه. إن إضافة الدهون إلى الكربوهيدرات يحافظ على مستويات السكر في الدم.

5- إعداد الحلويات

عند إعداد الحلويات، تنصح جاكي نيوجنت، اختصاصية التغذية ومؤلفة كتاب "كتاب الطبخ الطبيعي لجميع السكري"، باستخدام مكونات نباتية صحية مثل الحبوب الكاملة والمكسرات والفواكه الكاملة، بما في ذلك الأفوكادو، فهي بمثابة مضادات للالتهابات وغنية بالعناصر الغذائية.

