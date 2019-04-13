تمطر بطاطا في ميسيسبي

أصيب سكان أحد أحياء مدينة جاكسون بولاية ميسيسبي الأميركية بالحيرة من أطباق البطاطا المهروسة التي وجدوها في سياراتهم وشرفات منازلهم وصناديق البريد الخاصة بهم.

ووصف أحد السكان، ويدعى جوردان لويس، حي بلهافن بحي "الخدع"، حيث يزين السكان لافتات الطرق ويضعون أشجار عيد الميلاد (الكريسماس) في حفر. وقال لويس "لذلك، نحن لا نعرف ما إذا كان شخص ما يقوم بذلك على سبيل المزاح، أو إذا كان شخص ما لديه كثير من بقايا الطعام".

لكن سيباستيان بيرنيغارد قال إن بعض السكان يخشون احتمالية أن تكون هناك رسالة شريرة وراء البطاطس. وأضاف "بعض الناس كانوا يفكرون في أن البطاطا المهروسة قد سممت لقتل الحيوانات"، مشيرا إلى أنه كان معه طبق من البطاطا يوم الثلاثاء، وتابع "لم أكن أتذوقه. لدي قاعدة مدتها ثلاث ثوان، لذلك لم ألمسه. لكن بعض الناس كانوا قلقين".

وليس من الواضح ما إذا كان أي شخص قد أكل البطاطس، وأفادت وسائل الإعلام بأن السكان لم يبلغوا سلطات إنفاذ القانون.

وقالت ميكائيلا لين، وهي من السكان، إن بعض ممن وجدوا أطباق البطاطا لهم صلات بجامعة مسيحية خاصة محلية، الأمر الذي قد يكون بمثابة مفتاح لحل اللغز.