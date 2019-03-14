تلغرام أكبر المستفيدين من توقف فيسبوك

أعلن تطبيق تلغرام للمراسلة الفورية أن ثلاثة ملايين مستخدم جديد اشتركوا في التطبيق خلال الـ24 ساعة ماضية، إثر فترة الانقطاع التي تعرض لها فيسبوك وإنستغرام وواتساب في عدد من دول العالم.

وجاء الإعلان عن المستخدمين الجدد من قبل مؤسس تلغرام ومديرها التنفيذي بافل دوروف على قناته الشخصية في تلغرام.

وقال موقع ذا فيرج المتخصص بأخبار التكنولوجيا إن ثلاثة ملايين مستخدم جديد يعد رقما كبيرا بالنسبة لتطبيق تلغرام الذي يضم نحو 200 مليون مستخدم نشط.

وواجه بعض المستخدمين في دول مختلفة مشكلة في استخدام تطبيقات إنستغرام وواتساب وفيسبوك.

وقال موقع داونديتيكتور، الذي يتابع أعطال المواقع الإلكترونية، إن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في أجزاء من الولايات المتحدة واليابان وبعض أجزاء من أوروبا وآسيا تأثروا بالعطل.