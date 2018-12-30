تكنولوجيا 2018.. ابتكارات وخروقات

شهد عام 2018 الكثير من الأحداث التكنولوجية المهمة، منها ما ارتبط بالجديد من الابتكارات والاكتشافات والتطبيقات، ومنها ما هو أرقام مالية قياسية جديدة سواء من حيث الأرباح لشركات التكنولوجيا أو أحكام التغريم ضد الشركات الكبرى مثل غوغل وفيسبوك.
هذا إلى جانب الكثير من أعمال القرصنة والكشف عن خروقات روسية تكنولوجية في الانتخابات الأميركية.
وشهد عام 2018 نقاشا حول تكنولوجيا التعرف على الوجه وخرقها لحقوق الإنسان.
هذا الرسم يقدم فكرة عن أبزر الأحداث التكنولوجية في 2018:
وبدأ عام 2018 بالكشف عن روبوتات متطورة، وحقائب ذاتية السفر، ثم أول حادث لسيارة أوبر ذاتية القيادة.
ومن حيث الأرقام فقد تعدى مستخدمو إنستغرام المليار شخص، فيما أزال موقع فيسبوك أكثر من مليار حساب وهمي، كما حذف تويتر آلاف الحسابات الوهمية.
وفي عام 2018 كانت أبل أول شركة تبلغ قيمتها السوقية تريليون دولار.
وفي العام الذي احتفلت فيه غوغل بعيد ميلادها الـ20، وغرمها الاتحاد الأوروبي بخمسة مليار دولار بتهمة الاحتكار.