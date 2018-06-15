تقنية جديدة تمكن البكم من الكلام

تخيل أن الرئيس الأميركي الراحل جون كينيدي عاد للحياة لإلقاء خطاب كان مقررا أن يلقيه في دالاس يوم اغتياله في عام 1963.

عودة كينيدي للحياة مستحيلة، لكن قراءته الخطاب أصبحت ممكنة.

فقد استطاعت شركة سربروك تطوير تكنولوجيا لإعادة خلق صوت كينيدي من جديد ليلقي الخطاب، بحسب تقرير موقع Business Insider.

وقد مكنت شركة سربروك 250 شخصا من استعادة أصواتهم التي فقدوها جراء أمراض كسرطان الحنجرة أو العصبون الحركي.

واستطاعت الشركة الاسكتلندية بناء صوت للإذاعي والصحافي الأميركي جيمي دوبري الذي فقد قدرته على الكلام.

وكان دوبري بدأ فقدان صوته في عام 2016 بعدما أصيب بحالة عصبية نادرة تفقد المرضى قدرتهم على التحكم باللسان ما يجعل الكلام مستحيلا.

استمر دوبري في العمل كصحافي وترك الإذاعة، لكنه وبعد عامين من الغياب استطاع العودة إلى الراديو مجددا بفضل تكنولوجيا ذكاء اصطناعي.

يصف دوبري صوته في لقاء مع BBC، "إنه صوتي أنا لا شك لكن روبوتي قليلا، لم يعدني أحد أن صوتي سيكون ممتازا".

يقول كريستوفر كوكس مؤسس سربروك لموقع Business Insider إن التكنولوجيا لا تساعد فقط من فقدوا أصواتهم وإنما أيضا من لم يستطيعوا التحدث طوال حياتهم.

وتبدأ عملية إعادة الصوت من خلال تجميع تسجيلات صوتية للمريض ثم نسخ محتواها بما في ذلك الهمهمات، في عملية وصفها كوكس بالمضنية.

بعد ذلك يتم تفكيك الكتابة والصوت إلى وحدات صوتية مؤلفة من الحروف المتحركة والساكنة، لتقوم بعدها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بتعلم طريقة المريض في نطق الحروف ومن ثم بناء صوت جديد.

ويضيف كوكس أن شركته استطاعت إعطاء صوت لشخص من مدينة نيوكاسل البريطانية بلكنة محلية.