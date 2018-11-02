تكنولوجيا انتخابية.. مواقع التواصل الاجتماعي ستذكر الناخبين

تقول شركات التكنولوجيا والتواصل الاجتماعي إنها تبذل مزيدا من الجهود لتعزيز مشاركة الناخبين في انتخابات التجديد النصفي الأميركية التي ستجرى الثلاثاء المقبل.

ومن المقرر أن تذكر شركات مثل سناب تشات وفيسبوك المستخدمين بضرورة التصويت، وستوفر رابطا لدليل الوصول إلى مراكز التصويت وساعات الاقتراع.

ويأتي ذلك بعد أن تعرضت هذه الشركات لانتقادات مشرعين بسبب عدم قدرتها أو رغبتها في وقف تدفق المعلومات المزيفة أو التي تنطوي على تحريض بشأن قضايا سياسية مثيرة للانقسام.

ومشاركة المواقع التي تجتذب المستخدمين الأصغر في السن أمر مبشر لبعض المدافعين عن الديموقراطية الذين يشعرون بالقلق من ضعف إقبال الناخبين الأصغر سنا على التصويت.

ولم يصوت في انتخابات الكونغرس السابقة في 2014 سوى نحو 17 في المئة فحسب من الفئة التي تتراوح أعمارها بين 18 و24 عاما رغم أن بعض استطلاعات الرأي تقول إن النسبة قد تكون أكبر هذا العام.