هذه كلفة تدريب الطيار في الجيش الأميركي

ينفق الجيش الأميركي مليارات الدولارات سنويا على تطوير قدراته العسكرية؛ ولأن القوة الجوية إحدى أهم أذرعه، تخصص وزارة الدفاع الأموال اللازمة لتأهيل الطيارين على استخدام طائرات سلاح الجو.

نشرت مؤسسة "راند" البحثية الأميركية تقريرا حول تكلفة تدريب الطيارين الأميركيين، أوضح أن تكلفة إعداد الطيار الواحد تتراوح بين حوالي مليون دولار و11 مليون دولار حسب نوع الطائرة.

واستندت التقديرات التي أوردتها المؤسسة التي تقدم خدماتها للجيش الأميركي، على حساب تكلفة تشغيل ودعم واستخدام الطائرات، والتكاليف الثابتة والمتغيرة، وتكلفة كل ساعة طيران لكل مرحلة من مراحل التدريب.

يشير التقرير إلى أن تكلفة تدريب الطيارين المقاتلين على مقاتلة F-16 هي 5.6 مليون دولار، بينما يكلف 10.16 مليون دولار التدريب على مقاتلة من طراز F-35A، و10.9 مليون على مقاتلة F-22.

التكلفة أعلى عندما يتعلق الأمر بطياري القاذفات. التدريب على قاذفة من طراز B-1 يبلغ 7.3 مليون دولار، أما القاذفة B-52، حسب التقرير، فهو 9.7 مليون دولار، و 9.9 مليون دولار بالنسبة للقاذفة B-2.

وتقل التكلفة عند تدريب طياري النقل والحركة. فهي 1.1 مليون دولار للتدريب على طائرة النقل C-17، وترتفع إلى 2.47 مليون دولار للتدريب على الطائرة C-130J.

ويقول التقرير إن تكلفة تدريب الطيار في عمليات القيادة والتحكم والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع (مثل طائرة RC-135) هي 5.4 مليون دولار.