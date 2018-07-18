تكساس تعدم مدانا بجريمة قتل

نفذت ولاية تكساس مساء الثلاثاء حكما بإعدام مدان في جريمة قتل تعود إلى عام 2004.

وتم تنفيذ الحكم بالحقنة القاتلة في مدينة هانتسفل ضد كريستوفر يانغ (34 عاما) الذي أدين بقتل صاحب متجر خلال عملية سطو لمتجره في مدينة سان أنطونيو بتكساس.

ويعتبر يانغ هو المدان رقم 13 الذي يجري إعدامه في الولايات المتحدة هذا العام، ومن بينهم ثمانية في تكساس.

وكانت محكمتان أميركيتان قد رفضتا يوم الثلاثاء التماسا تقدم به محامي يانغ بعدم تنفيذ الحكم. وفي وقت سابق هذا الشهر، رفضت لجنة حكومية طلبا باستخدام الرأفة بحقه.

وكان المدان قد اعتدى جنسيا على امرأة وسرق سيارتها قبيل ارتكابه جريمة القتل.