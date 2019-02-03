تكساس تبحث عن 'الرجل العنكبوت'

أطلقت الشرطة الأميركية حملة بحث عن متهم بثلاثة جرائم قتل، فر من عربة سجن في مدينة كونرو، التي تبعد حوالي 65 كيلومترا عن مدينة هيوستون في تكساس.

وأعلن مكتب شريف مقاطعة مونتغومري أن 'سيدريك جوزيف ماركس' (44 عاما) الذي يطلق عليه "الرجل النعكبوت" وهو محترف لرياضة فنون القتال المختلطة (MMA) فر خلال عملية نقله بواسطة عربة خاصة، ووصفه بأنه"خطير للغاية".

ونفى في تغريدة تقارير تحدثت عن اعتقاله:

وأفاد حساب شريف المقاطعة على تويتر بأن السلطات عثرت على قميص ماركس بعد فراره.

وقال دورسي ماكغينيس، من شرطة كونرو، إن المتهم تمكن من الهرب عندما توقفت العربة لشراء طعام.

وكان في العربة حارسان و10 مساجين قبل عملية الهروب.