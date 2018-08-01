تكريم وداعي.. رفات ضحايا الحرب الكورية إلى هاواي

عقدت قيادة الأمم المتحدة في سول الأربعاء مراسم تكريم لرفات جنود أميركيين بعد أن سلمتها كوريا الشمالية للولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وأقيم الاحتفال في قاعدة أوسان الجوية في كوريا الجنوبية، التي شهدت الجمعة الماضية تسليم رفات جنود قضوا خلال الحرب الكورية (1950-1953).

ومن المقرر نقل الرفات إلى ولاية هاواي لإجراء المزيد من التحاليل.

وكانت طائرة أميركية قد نقلت 55 صندوقا تحتوي على الرفات إلى قاعدة أوسان، وذلك بموجب اتفاق تم التوصل إليه خلال القمة التاريخية التي جمعت الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في حزيران/يونيو الماضي.

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وقال جون بيرد، خبير الطب الشرعي الذي يعمل مع وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، إن تحليلا أوليا رجح أن تكون الرفات لأميركيين. وأضاف في تصريحات للصحافيين من قاعدة أوسان قبيل إعادتها للوطن: "لا يوجد أي سبب للشك في أنهم ضحايا الحرب".

وأضاف أن كوريا الشمالية سلمت "شارة" أحد الجنود القتلى، وقد تم إبلاغ عائلته، لكن لا يعرف ما إذا كان من بين الرفات.

ويقول خبراء إن عملية تحديد هويات الضحايا قد تحتاج إلى وقت طويل.

وينظر إلى هذه الخطوة باعتبارها "إشارة جيدة" من بيونغ يانغ. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إن العملية تمت كما كان مخططا لها، مشيرا إلى أنها أحيت الآمال بالتقدم في محادثات أخرى مع كوريا الشمالية حول نزع سلاحها النووي.