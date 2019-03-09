تكريم أكبر معمرة في العالم

كرمت سيدة يابانية، تبلغ من العمر 116 عاما وتحب لعبة الطاولة، السبت بعد دخولها موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر معمرة في العالم.



واعترفت الموسوعة المعنية بالأرقام القياسية رسميا بالسيدة "كين تاناكا" في احتفال بدار لرعاية المسنين تعيش فيها في فوكوكا جنوب غربي اليابان.

وقد حضر الاحتفال أسرتها وكذلك رئيس البلدية.



ولدت تاناكا يوم الثاني من كانون الثاني/يناير 1903، وكانت السابعة من بين ثمانية أطفال.



تزوجت هيديو تاناكا عام 1922، وأنجبت أربعة أطفال وتبنت طفلا خامسا.



عادة ما تستيقظ تاناكا الساعة السادسة صباحا وتستمتع بدراسة الرياضيات.



يشار إلى أن المعمرة السابقة كانت أيضا امرأة يابانية، تدعى تشيو مياكو، التي توفيت في تموز/يوليو عن عمر ناهز 117 عاما.



وقبل مياكو، سجل ياباني أيضا رقما قياسيا كأكبر معمر في العالم.



ويميل اليابانيون إلى إظهار المعمرين في بلادهم، حيث تهيمن اليابان على قائمة أكبر معمري العالم.



ورغم أن تغيير العادات الغذائية يعني أن البدانة آخذة في الارتفاع، فإنها لا تزال نادرة نسبيا في بلد تركز تقاليد الطهي فيه على الأسماك والأرز والخضروات والأطعمة الأخرى قليلة الدهون.



ويحترم اليابانيون السن تقليديا، ما يعني أن الناس يبقون نشيطين ويشعرون بأنهم مفيدون في الثمانينيات من العمر وما بعدها.



لكن تاناكا مازال أمامها شوط طويل لكي تصبح أكبر معمرة على الإطلاق، وهو إنجاز سجلته امرأة فرنسية، تدعى جاين لويز كالنت، وقد عاشت 122 عاما، وفقا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية.