'تقييم نفسي' لمرتكب مجزرة المسجدين بنيوزيلندا

أمر قاض نيوزيلندي الجمعة بإخضاع المتهم بارتكاب مجزرة مسجدي كرايست تشيرش لتقييم نفسي للتأكد من مدى أهليته العقلية للخضوع للمحاكمة بتهم قتل 50 شخصا ومحاولة قتل 39 آخرين.

وقال القاضي كاميرون ماندر خلال جلسة استماع مقتضبة في كرايست تشيرش إن المتهم الأسترالي العنصري برنتون تارانت سيخضع لتقييم يُجريه خبيران في الصحّة العقلية لتحديد ما إذا كان "أهلاً للخضوع للمحاكمة أو مجنونا".

وكان تارنت طرد محاميا عينته المحكمة بعد أول مثول له في 16 آذار/مارس، ما أثار مخاوف من احتمال رغبته في الدّفاع عن نفسه وسعيه إلى استخدام المحاكمة منبرا للدعاية.

وتمنع المحكمة حتى الآن وسائل الإعلام من تصوير المتهم.