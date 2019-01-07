تقرير: وفود عراقية زارت إسرائيل

قالت صفحة "إسرائيل بالعربية" الإسرائيلية الرسمية على تويتر الأحد إن ثلاثة وفود عراقية زارت إسرائيل في العام الفائت، كان آخرها خلال الأسابيع الماضية.

وذكرت الصفحة أن الضيوف العراقيين زاروا متحف ياد فاشيم، الذي يخلد ذكرى ضحايا الهولوكوست، والتقوا أكاديميين ومسؤولين حكوميين إسرائيليين.

وأكدت "إسرائيل بالعربية" أن وزارة الخارجية الإسرائيلية تدعم هذه المبادرة، ولفتت إلى أن الوفد ضم شخصيات عراقية سنية وشيعية لها تأثير في العراق.

وقال تقرير تلفزيوني إسرائيلي إن الهدف من هذه الزيارات كان وضع "البنية الأساسية لعلاقات مستقبلية" بين العراق وإسرائيل.

وأضاف أن التركيز خلال الزيارات السرية "غير الرسمية" كان على مسائل ثقافية واجتماعية وأن أعضاء الوفود ناقشوا مسائل تتعلق بالتاريخ اليهودي العراقي.