تقرير: هواتف آيفون 2020 من دون LCD

توقعت صحيفة وول ستريت جورنال أن تستغني شركة آبل عن شاشات LCD في هواتف آيفون نسخة 2020، وأن تعتمد شاشات OLED بدلا منها بعد النتائج المخيبة لهواتف آيفون XR الذي صمم بشاشة LCD.

وأشارت الصحيفة نقلا عن مصادر "على دراية بخطط الإنتاج" إلى أن الشركة اليابانية Japan Display التي تصنع شاشات LCD لآبل منيت بخسائر خلال السنوات الماضية ودخلت في محادثات مع أطراف تايوانية وصينية للاستثمار في الشركة مع إمكانية الحصول على حصة حوالي 30 في المئة على الأقل في الوقت الحالي.

وقالت إن أكثر من نصف عائداتها في السنة المنتهية في آذار/مارس 2018 هو من خلال عملها مع شركة آبل، مشيرة إلى أن أداء آيفون XR الذي تقوم بتصنيع شاشاته لم يكن وفق التوقعات.

وأضاف تقرير الصحيفة الأميركية أن اعتماد شاشات OLED (شاشات الصمام الثنائي الباعث للضوء) سيسمح بتصميم هواتف أكثر مرونة من شاشات الكريستال السائل LCD.