قرصنة إيرانية وصينية ضد أهداف أميركية

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن مؤسسات حكومية وشركات في الولايات المتحدة تعرضت مؤخرا لهجمات قراصنة إيرانيين وصينيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن هجمات القرصنة الإيرانية استهدفت مصارف أميركية وشركات ووكالات حكومية، وكانت أكبر من سابقاتها.

وأضافت أن الهجمات التي نسبها إلى إيران محللون في وكالة الأمن القومي وشركة الأمن الخاصة FireEye، دفعت وزارة الأمن الداخلي إلى إصدار "أمر طارئ" خلال الإغلاق الحكومي الشهر الماضي.

وأوضحت أن الهجمات الصينية سعت إلى سرقة أسرار تجارية وعسكرية من متعاقدين عسكريين أميركيين وشركات تقنية، من بينها بوينغ، وجنراك إلكتريك للطيران، وتي موبيل، حسب مسؤولين استخباراتيين وباحثين أمنيين ومحامين مطلعين على المسألة تحدثت معهم الصحيفة.