تقرير مولر.. تحرك جديد من الكونغرس

صوتت لجنة الشؤون القضائية في مجلس النواب الأميركي لصالح إصدار مذكرة تخول المجلس الحصول على تقرير المحقق مولر كاملا.

وأعلن رئيس اللجنة جيرولد نادلر أنه يرغب في تمرير قرار يسمح بإصدار طلبات رسمية بسليم التقرير الكامل للمحقق الخاص روبرت مولر وجميع الوثاق ونصوص الشهادات التي اعتمد عليها مولر في التوصل الى استنتاجاته.

وأعرب نادلر في الوقت ذاته عن استعداده لمنح وزير العدل وليام بار مهلة لتغيير موقفه محذرا من انه سيلجأ إلى القضاء في حال لم تتسلم لجنته النسخة الكاملة لتقرير مولر مشددا على أن هذا القرار يجب أن يتخذه طرف محايد وليس الرئيس الأميركي أو أحد وزرائه.

جدير بالذكر أن وزير العدل أعلن نيته تسليم النسخة الكاملة للتقرير الى الكونغرس بحلول منتصف الشهر الجاري بعد حجب أجزاء منه لأسباب قانونية وأمنية.