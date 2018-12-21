تقرير: قرار بسحب جنود أميركيين من أفغانستان

قالت وكالة الصحافة الفرنسية الخميس إن الرئيس دونالد ترامب اتخذ قرارا بسحب عدد كبير من الجنود الأميركيين من أفغانستان، بعد يوم على اتخاذه قرارا مشابها بسحب جميع الجنود الأميركيين من سوريا.

ونقلت الوكالة تصريحات مسؤول أميركي طلب عدم كشف هويته قال إن "القرار اتخذ. سوف يكون هناك انسحاب كبير".

وفاجأ هذا القرار الذي يأتي في وقت أجريت محادثات ضمت مسؤولين أميركيين وممثلين لحركة طالبان هذا الأسبوع في أبو ظبي، مسؤولين كبارا ودبلوماسيين في كابل تواصلت معهم الوكالة.

وقالت الرئاسة الأفغانية الجمعة إن سحب "بضعة آلاف من الجنود الأجانب" من أفغانستان، "لن يكون له تأثير على أمن" البلاد التي يمارس الجيش الأفغاني "سيطرته" فعليا عليها.

وصرّح متحدث باسم الرئيس أشرف غني، هارون شاه أنصوري، على مواقع التواصل الاجتماعي، "إذا انسحبوا من أفغانستان، فذلك لن يكون له تأثير على الأمن لأن منذ أربع سنوات ونصف السنة، يمارس الأفغان فعليا السيطرة الكاملة على الأمن".

وتنشر الولايات المتحدة حاليا نحو 14 ألف جندي في أفغانستان يعملون إما مع مهمة قوات حلف شمال الأطلسي لدعم القوات الأفغانية، أو ينفذون عمليات خاصة لمكافحة الإرهاب. ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن أكثر من سبعة آلاف جندي أميركي سيعودون من أفغانستان.