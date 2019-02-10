رغم الحصانة.. برلمانيون عذبتهم أجهزة الأمن

رغم الحصانات الدبلوماسية التي يتمتع بها البرلمانيون في مختلف دول العالم، إلا أن عددا منهم يتعرض إلى انتهاكات تتفاوت بين الإساءة إلى حقوقهم الإنسانية، والاعتداءات الجسدية، والاعتقالات، وصولا إلى إجراءات تعسفية تتخذ بحق هؤلاء. تلك نتائج توصل إليها أحدث تقرير صادر عن لجنة "الاتحاد البرلماني الدولي لحقوق البرلمانيين"، وهي هيئة دولية تختص بالدفاع عن النواب المضطهدين. تقرير اللجنة نظر في قضايا 417 برلمانيا في 37 دولة غالبيتهم في فنزويلا التي تشهد احتجاجات منذ أسابيع، وتوترا متصاعدا إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، والدخول في مواجهة مباشرة مع الرئيس المطعون في شرعيته نيكولاس مادورو. وشمل تقرير اللجنة دولا أخرى مثل تركيا والبحرين والكويت واليمن وموريتانيا وإسرائيل. فنزويلا نقلت اللجنة عن نواب معارضين للرئيس مادورو، تعرض 75 منهم إلى انتهاكات عديدة تراوحت بين: التعذيب والمعاملة السيئة. تهديدات، وأعمال ترهيب. اعتقالات واحتجازات تعسفية. خلل في الإجراءات القانونية أثناء التحقيق. انتهاك حرية الرأي والتعبير. انتهاك حرية التجمع وتكوين الجمعيات. خرق حرية الحركة (حظر السفر). الإلغاء التعسفي أو تعليق التفويض البرلماني. عدم احترام الحصانة البرلمانية. أفعال أخرى تعيق ممارسة التفويض البرلماني.

​وحثت اللجنة السلطات الفنزويلية على الوقف الفوري لمضايقات 60 عضوا برلمانيا في ائتلاف المعارضة الذي يحتل غالبية مقاعد الجمعية الوطنية عقب انتخابات عام 2015. فيما يتعلق بالرئيس المؤقت خوان غوايدو، رئيس الجمعية الوطنية، طلبت اللجنة من الحكومة الفنزويلية تبرير القيود المستمرة بحقه.

بالإضافة إلى ذلك، تراقب اللجنة عن كثب قرار المحكمة العليا الفنزويلية الذي يأمر بإجراء تحقيق شامل في "السلوك الإجرامي المحتمل" من جانب أعضاء الجمعية الوطنية. وتعتقد اللجنة أن مناخ الترهيب هذا ساهم أيضا في توجيه اتهامات ضد النائب ديلسا سولورزانو على أساس تهم تتعلق بالتحريض على العنف. ​كما لا تزال لجنة الاتحاد البرلماني الدولي تشعر بالقلق إزاء استمرار احتجاز خوان ريكويسينز، الذي قبض عليه في آب/ أغسطس العام الماضي بتهمة التورط في محاولة اغتيال مزعومة للرئيس مادورو. واستمعت اللجنة إلى أدلة تشير إلى أن ريكويسينز، الذي يجري احتجازه في ظروف سيئة في مقر جهاز الاستخبارات البوليفاري، قد تعرض للتخدير مما أدى إلى إدلائه بشهادته ضد نفسه. وقالت رئيسة اللجنة والنائبة الصربية، أليكساندرا جيركوف "إن التخويف والمضايقات التي يواجهها زملائي البرلمانيون في فنزويلا أمر لا يحتمل. ندعو السلطات الفنزويلية إلى الكف فورا عن مهاجمة زملائنا". وأضافت أن "احترام عملهم البرلماني وسلامة الجمعية الوطنية أمر حاسم للغاية لإيجاد حل سلمي للأزمة الجارية في فنزويلا ". تركيا رغم أن لجنة الاتحاد البرلماني الدولي لم تصدر أي قرارات جديدة بشأن تركيا، قالت إنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء حالة البرلمانيين الحاليين والسابقين في ذلك البلد. يشار الى ان تركيا أقدمت على اعتقال آلاف الأشخاص من مواطنيها على خلفية محاولة انقلاب فاشلة في عام 2016 اتهمت رجل الدين فتح الله غولن بالوقوف وراءها. ومن بين من اعتقلوا في تركيا تسعة نواب برلمانيين منتمين لـ"حزب الشعوب الديموقراطي"، وهو حزب يساري معارض. وفي آب/ اغسطس تعرض برلمانيون بينهم النائب عن حزب الديمقراطيين جارو بايلان إلى الضرب من قبل الشرطة، خلال وقفة احتجاجية على عمليات الإخفاء القسري في تركيا.

وفي عام 2017 أثار قرار محكمة تركية سجن النائب البرلماني المعارض أنيس أوغلو 25 عاما، إثر إدانته بالتجسس، ردود فعل منددة.

​البحرين النائبان المعنيان هما مطر إبراهيم مطر، وجواد فيروز غلوم وكلاهما كانا عضوين في حزب الوفاق المعارض المنحل، وبمجلس النواب حتى استقالتهما احتجاجا على الحملة الحكومية ضد المظاهرات في شباط/فبراير 2011. وقال الرجلان إنهما اعتقلا بشكل تعسفي في أيار/مايو 2011 وتعرضا إلى انتهاكات عدة، منها: التعذيب والمعاملة السيئة. الاعتقال والاحتجاز التعسفي. غياب إجراءات المحاكمة العادلة. إلغاء الجنسية بصورة غير مشروعة.

أفرج عنهما في آب/أغسطس 2011، حيث حصل مطر على البراءة في شباط/ فبراير 2012. وفي السادس من تشرين الثاني/نوفمبر 2011، اكتشف غلوم أثناء زيارته للمملكة المتحدة إلغاء جنسيته مع 30 آخرين بسبب "تهديده لأمن ​البحرين"، ومنح حق اللجوء في المملكة المتحدة. وفي السابع من تشرين الثاني/ نوفمبر2011، حصل غلوم على البراءة من تهم نشر الأكاذيب والترويج للكراهية، لكنه أدين بالمشاركة في تجمع يهدف إلى "تعطيل الأمن العام" وقد حكم عليه بالسجن لمدة 15 شهرا. واستأنف الحكم. قالت اللجنة إنها ستواصل النظر في قضية الرجلين، خاصة في ضوء الملاحظات والتوصيات الختامية للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لعام 2018 التي تؤكد أن القلق الأساسي من عمليات التعذيب المزعومة وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، لا تزال قائمة. وشددت اللجنة على ضرورة أن تأخذ السلطات البحرينية هذه القضايا على محمل الجد. اليمن النائب بمجلس النواب عبد الحميد سيف البتراء، وحسب تقرير اللجنة تعرض إلى انتهاكات عديدة منها: الاختطاف. التعذيب وسوء المعاملة. التهديد وأعمال ترهيب. الاعتقال والاحتجاز التعسفي. -ظروف الاحتجاز اللاإنسانية. عدم احترام الحصانة البرلمانية. الإفلات من العقاب.