تقرير: عقوبات أميركية محتملة ضد مسؤولين كوبيين

تدرس إدارة الرئيس دونالد ترامب فرض عقوبات على مسؤوليين عسكريين واستخباراتيين كوبيين يقدمون المساعدة للحكومة الفنزويلية في قمع معارضيها، حسبما نقلت وكالة "رويترز" الأربعاء عن مصدر مطلع.

وحسب الوكالة فإن هذه العقوبات لو فرضت ستكون الأولى من واشنطن ضد مسؤولين أجانب متحالفين مع حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة وكوبا بسبب موجة من "الهجمات" التي أثرت على صحة أفراد من دبلوماسيي واشنطن في هافانا.

وتنفي كوبا أي ضلوع لها في هذا الأمر.

وشددت إدارة ترامب حظر التجارة والسفر على كوبا وقلصت بشكل كبير عدد موظفي سفارتها في هافانا من أكثر من 50 موظفا إلى 18 كحد أقصى.