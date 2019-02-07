تقرير: زيادة إصابات السرطان بعد زراعة الثدي

ذكر تقرير صادر عن إدارة الغذاء والدواء الأميركية أن المزيد من النساء تم تشخيص إصابتهن بسرطان الغدد اللمفاوية المميت المصاحب لعمليات زراعة الصدر.

وذكر التقرير الذي صدر الأربعاء أن هناك حاليا 457 امرأة في الولايات المتحدة مصابات بسرطان الغدد اللمفاوية الكبيرة المصاحب لزراعة الثدي.

ووفقا لآخر الإحصاءات فإن هناك أكثر من 600 حالة إصابة بهذا النوع من السرطان في جميع أنحاء العالم توفيت منها 16 حالة من بينها لتسع نساء توفين في الولايات المتحدة وحدها.

وقالت الدكتورة في إدارة الغذاء والدواء الاميركية بينيتا آشار في بيان "نأمل أن تؤدي هذه المعلومات إلى حث مقدمي الرعاية والمرضى على إجراء محادثات مهمة ومستنيرة حول عمليات زرع الثدي والمخاطر المرافقة لها".

وتم ربط غالبية حالات الإصابة بهذا النوع من السرطان بنوعية الأنسجة المستخدمة في عمليات زراعة الصدر، وغالبا ما تكون المحببة أو الخشنة أكثر خطورة.