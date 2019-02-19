تقرير: روزنستاين سيغادر منصبه

أفادت شبكة "سي أن أن" نقلا عن مسؤول في وزارة العدل الأميركية بأن رود روزنستاين نائب الوزير، الذي طالته اتهامات بالتآمر على الرئيس دونالد ترامب، سيغادر الوزارة منتصف شهر آذار/مارس المقبل.

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ونفى المسؤول الذي تحدث للشبكة وجود أي علاقة بين مغادرة روزنستاين منصبه والمعلومات التي أوردها نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي "آف بي آي" السابق أندرو ماكابي بشأن محاولة روزنستاين تسجيل مقابلاته مع ترامب.

وقال المسؤول للشبكة إن روزنستاين سيساعد خلفه خلال عملية الانتقال ثم سيغادر الوزارة.

وتوقعت الشبكة إعلان اسم نائب الوزير الجديد هذا الأسبوع.