تقرير: ثلاثة هواتف جديدة من آبل هذا العام

تعتزم شركة آبل إطلاق ثلاثة إصدارات جديدة من هاتفها آيفون الخريف المقبل، حسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.

وقالت الصحيفة الجمعة إن الهواتف الجديدة من بينها نسخة بديلة لـ "آيفون أكس آر" الذي لم يحقق مستوى مبيعات كان متوقعا منه.

ونقل التقرير عن مصادر مطلعة على خطط آبل قولها إن الشركة ستقدم في هواتفها الجديدة كاميرا خلفية ثلاثية في أحد الإصدارات ومزدوجة في الإصدارين الآخرين.

وتدرس آبل التخلي في 2020 عن شاشات "أل سي دي" التي تستخدمها حاليا في هواتفها والتحول بالكامل إلى شاشات "أو أل إي دي" (شاشة الصمام الثنائي العضوي الباعث للضوء) المستخدمة في هاتف "آيفون أكس أس".

وكانت آبل قد اتخذت خطوة غير معتادة وخفضت توقعاتها للمبيعات الفصلية المقبلة وهو ما عزاه الرئيس التنفيذي تيم كوك إلى تباطؤ مبيعات آيفون في الصين التي يرزح اقتصادها تحت وطأة الضبابية المحيطة بالعلاقات التجارية بين واشنطن وبكين.

وخفضت آبل مطلع الشهر الجاري توقعاتها للإيرادات الربعية إلى 84 مليار دولار في حين بلغت توقعات المحللين 91.5 مليار دولار، وبلغت توقعات آبل الأصلية بين 89 و93 مليار دولار.

وتلك هي المرة الأولى التي تصدر فيها آبل تحذيرا بشأن توقعات إيراداتها قبل نشر النتائج الفصلية منذ إطلاق هاتف آيفون في 2007.