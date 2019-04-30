تقرير: ترامب يدرس تصنيف الإخوان المسلمين منظمة إرهابية

أفادت صحيفة نيويورك تايمز الثلاثاء بأن الرئيس دونالد ترامب يدفع من أجل تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية أجنبية.

وبحسب تقرير نشرته الصحيفة فإن إدارة ترامب وجهت مستشار الأمن القومي جون بولتون ودبلوماسيين آخرين من أجل اقتراح طرق لفرض عقوبات على الحركة السياسية الإسلامية.

ويأتي التطور في أعقاب لقاء جمع في التاسع من الشهر الجاري بين الرئيس الأميركي ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، الذي شجب حركة الإخوان التي تعارض حكمه، وفق نيويورك تايمز.

وفي حال أدرجت واشنطن الإخوان على قائمة المنظمات الإرهابية، فإن ذلك سيجعلها هدافا للعقوبات والقيود الأميركية فورا بما في ذلك حظرا للسفر وغيرها من القيود على النشاط الاقتصادي.

ومن شأن التصنيف أيضا أن يجرم على الأميركيين تمويل الجماعة، ويحظر على البنوك أي معاملات مالية لها، فضلا عن منع من يرتبطون بالإخوان من دخول الولايات المتحدة وتسهيل ترحيل مهاجرين عملوا أو يعملون لصالحها.

وتصنف دول بينها روسيا ومصر والإمارات الإخوان المسلمين منظمة إرهابية وتجرم التعامل معها.