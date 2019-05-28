تقرير: بولتون يزور الإمارات

يجري مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون محادثات في الإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع، في زيارة تأتي في خضم التوتر مع طهران.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أنها تلقت الاثنين دعوة من السفارة الأميركية في أبوظبي لحضور جلسة حوارية مع بولتون خلال زيارة للعاصمة الإماراتية "هذا الأسبوع"، من دون تأكيد موعد زيارته أو الكشف عن تفاصيل أخرى.

وتشهد المنطقة توترا وسط تهديدات عسكرية منذ تشديد العقوبات الأميركية على قطاع النفط الإيراني بداية أيار/مايو الحالي.

وتستضيف مكة المكرمة الخميس قمتين عربية وخليجية طارئتين لبحث هذه التطورات، وقمة لمنظمة التعاون الإسلامي الجمعة.

وكان بولتون المعروف بانتمائه إلى تيار المحافظين الجدد قد وجه تحذيرا إلى النظام الإيراني في الخامس من أيار/مايو، أعلن فيه إرسال حاملة طائرات إلى منطقة الخليج ردا على "تهديدات إيرانية".