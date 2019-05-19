تقرير: الولايات المتحدة ستتسلم متعلقات أسانج

أعلن موقع ويكيليكس أن الإكوادور ستسلم الولايات المتحدة متعلقات لمؤسس الموقع جوليان أسانج تخص فترة إقامته في سفارة الإكوادور في لندن.

وقال الموقع إن مسؤولين إكوادوريين سيسافرون إلى لندن الإثنين لإفساح المجال أمام مدعين أميركيين لأخذ المتعلقات التي لا تزال داخل السفارة والتي تشمل وثائق قانونية وسجلات طبية وأجهزة إلكترونية، حسب تقرير لصحيفة الغارديان.

وكان أسانج (47 عاما) قد لجأ إلى سفارة الإكوادور في 2012 لتجنب مثوله أمام القضاء البريطاني وتسليمه إلى السويد حيث كان متهما بالاغتصاب.

وبعد إخراجه من السفارة الشهر الماضي، حكمت محكمة في لندن مطلع الشهر الجاري بالسجن 50 أسبوعا على أسانج بعد أدانته بانتهاك شروط الإفراج المؤقت عنه إثر لجوئه إلى السفارة التي أمضى فيها سبع سنوات.

من جهته، يتهم القضاء الأميركي أسانج بـ"التآمر" بسبب عمله مع المحللة السابقة في الاستخبارات العسكرية شيلسي مانينغ لقرصنة كلمة مرور أجهزة كمبيوتر وزارة الدفاع الأميركية في آذار/مارس 2010. وتطالب الولايات المتحدة بتسلمه.