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تقرير: السيسي ونتانياهو عقدا لقاء سريا في مايو

السيسي ونتانياهو خلال اجتماعهما في نيويورك في 2017

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية الاثنين بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد اجتماعا سريا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخرا لبحث هدنة طويلة الأمد في قطاع غزة.

ونسبت القناة العاشرة الإسرائيلية لمسؤولين أميركيين كبار لم تذكر أسماءهم أن اللقاء عقد في الـ22 من أيار/ مايو عندما توجه نتانياهو رفقة وفد صغير من مستشاريه وحراسه إلى مصر.

واستمرت الزيارة بضع ساعات شارك رئيس الحكومة الإسرائيلية خلالها في إفطار رمضاني قبل عودته إلى بلاده في وقت متأخر، وفق المصدر ذاته.

وذكر تقرير القناة العاشرة أن وزراء حكومة نتانياهو لم يكونوا على علم باجتماعه مع السيسي.

ورفض متحدث باسم نتانياهو التعليق على التقرير ولم يصدر أي رد من مسؤولين مصريين.

تجدر الإشارة إلى أن السيسي ونتانياهو عقدا أول لقاء علني في سبتمبر/ أيلول 2017 في نيويورك منذ تولي الرئيس المصري منصبه في 2014.

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