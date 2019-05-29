قفزة خليجية في تقرير التنافسية العالمية

تصدرت سنغافورة قائمة الترتيب العالمي لأكثر الاقتصادات في العالم تنافسية، فيما جاءت الإمارات في المركز الخامس للمرة الأولى، وقفزت السعودية 13 مركزا، وقطر أربعة مراكز.

وحسب ترتيب 63 دولة في تقرير "التنافسية العالمية" الذي يصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) ومقره سويسرا، حلت سنغافورة في المقدمة للمرة الأولى منذ عام 2010 ثم هونغ كونغ ثانيا والولايات المتحدة ثالثا.

وعزا التقرير صعود سنغافورة إلى صدارة الترتيب العالمي إلى التقدم الحاصل في بنيتها التحتية التكنولوجية، وتوافر العمالة الماهرة، وقوانين الهجرة الجيدة، وتسهيل إجراءات إنشاء شركات.

سويسرا أيضا صعدت من المركز الخامس إلى الرابع بفعل نموها الاقتصادي واستقرار عملتها وجودة بنيتها التحتية.

وساعدت عائدات البترول والغاز السعودية على القفز من المركز الـ39 إلى المركز الـ26، وقطر التي قفزت أربع مراكز لتصبح في المركز العاشر، والإمارات من المركز السابع إلى الخامس في ترتيب هذا العام لتدخل نادي الخمسة الكبار للمرة الأولى.

في المقابل أثر التضخم سلبا على تركيا فهبطت من المرتبة 46 إلى 51، والأردن من 52 إلى 57.

وجاءت فنزويلا التي تعاني من التضخم وضعف الموارد المالية في ذيل الترتيب (63).

ويقيس التصنيف السنوي الذي بدأ عام 1989 التنافسية من حيث قوة الأداء الاقتصادي والبنية التحتية والكفاءة الحكومية وكفاءة الشركات.

وتقول IMD إن التنافسية تساعد الدول على مواجهة التحديات العالمية، وإنها مؤشر حيوي على صحة اقتصادات الدول على المدى البعيد، لأنها تساعد الشركات على تحقيق النمو المستدام وخلق الوظائف وتحقيق رفاهية المواطنين.