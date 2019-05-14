تقرير: البيت الأبيض يراجع خططه للتعامل مع إيران

أبلغ مسؤولون في الإدارة الأميركية صحيفة نيويورك تايمز بأن الإدراة تراجع خططا للتعامل مع إيران، تتضمن إرسال ما يقرب من 120 ألف جندي إلى الشرق الأوسط، وهو ما يعادل حجم القوات الأميركية التي شاركت في حرب العراق عام 2003.

وقالت الصحيفة نقلا عن المسؤولين إن وزير الدفاع بالوكالة باتريك شانهان قدم خلال اجتماع لترامب بكبار مسؤوليه الأمنيين الخميس الماضي خطة عسكرية محدثة تتضمن إرسال هذا العدد من الجنود في حال أقدمت إيران على مهاجمة القوات الأميركية أو سرعت العمل في صنع أسلحة نووية.

ولا تتضمن الخطة غزوا بريا لإيران، إذ أن هذا الأمر سيتطلب عددا أكبر من الجنود.

وأشارت الصحيفة أن من غير الواضح ما إذا كان ترامب الذي يسعى إلى الخروج من أفغانستان وسوريا سيعيد نشر هذا العدد الكبير من الجنود في الشرق الأوسط.