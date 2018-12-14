تقرير: الإيرانيون يزدادون فقرا

قال مركز أبحاث البرلمان الإيراني إن الأوضاع الاقتصادية السيئة للبلاد قد تضاعف أعداد الفقراء في إيران.

ونشر المركز تقريرا قال فيه إن مستوى خط الفقر لأسرة مكونة من أربعة أشخاص يعيشون في العاصمة طهران قد ارتفع لـ650 دولارا من الفترة من حزيران/يونيو إلى أيلول/سبتمبر الماضيين.

ويقول التقرير إن خط الفقر في هذه الفترة يمثل زيادة بنسبة 22 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها عام 2017.

وهذه الزيادة تعني أن هذه الأسر التي ارتفع دخلها بنسبة 22 في المئة عن خط الفقر العام الماضي، قد أصبحت فقيرة هذا العام.

وتسبب انخفاض قيمة الريال الحاد مقابل الدولار في السوق غير الرسمية هذا العام في زيادة تكلفة الواردات بنسبة كبيرة، ما يصعب على المزيد من الإيرانيين من ذوي الدخل المنخفض شراء الضروريات الأساسية مثل الغذاء والدواء.

وتزامن انهيار الريال مع عودة العقوبات الأميركية على إيران خلال الشهور الأخيرة، في محاولة للضغط على طهران من أجل وقف نشاطاتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد قرر إعادة فرض العقوبات على إيران بعد أن كانت قد رُفعت في أعقاب الاتفاق النووي الذي وقع بين إيران ومجموعة الدول الست، وقال إنه لم يمنع إيران من تطوير أسلحة نووية.

المحلل السياسي بهنام بنتاليبلو، مؤسس مركز "الدفاع عن الديمقراطيات" قال في تصريحات لـ"صوت أميركا" إن الفقر المتفاقم في إيران له علاقة كبيرة بكيفية تخصيص حكام إيران لمواردها.

وأضاف بنتاليبلو: "إن هذا يتضمن إعفاءات ضريبية ضخمة لمؤسسات شبه حكومية كبيرة، وإنشاء حسابات في الخارج تستقبل الأموال بعيدا عن إيران والتي تستغل في الحروب الخارجية"، مشيرا إلى أن طهران ترسل جنودا إلى سوريا، وتمارس نفوذها على حلفائها في اليمن والعراق ولبنان.