تقرير: اعتقال رجل خطط لعملية دهس في ميريلاند

وجه مدعون أميركيون اتهامات لرجل من ولاية ميريلاند بالتخطيط لقيادة عربة نقل أمتعة (U-Haul) مسروقة، ودهس أشخاص في منطقة "ناشونال هاربر" في الولاية، وهي مكان سياحي قريب من العاصمة الأميركية واشنطن.

وقالت صحيفة بالتيمور صن إن المتهم ويدعى رونديل هينري متأثر بأفكار تنظيم داعش، حسب وثائق قضائية تم الكشف عنها الإثنين.

وقال مسؤولون إن هينري أراد خلق حالة من "الرعب والفوضى" من خلال القيام بعملية دهس تشبه عملية أخرى وقعت في فرنسا.

وكانت قد وجهت اتهامات لرجل من ميريلاند الشهر الماضي بقيادة عربة U-Haul مسروقة في هذا المكان السياحي.