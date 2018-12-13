تقرير: إيرانيون يستهدفون علماء نوويين عربا

كشف تقرير لوكالة "أسوشيتد برس" عن محاولة مجموعة قرصنة يطلق عليها اسم "تشارمنغ كيتن" الشهر الماضي استهداف عدد من علماء الذرة العرب ومسؤولين أميركيين ضمن قائمة طويلة من الأهداف.

وأوضح التقرير أن "تشارمنغ كيتن" حاولت قرصنة رسائل البريد الإلكتروني الشخصية لأكثر من 12 مسؤولا في وزارة الخزانة الأميركية.

ويأتي على رأس القائمة التي يستهدفها "القراصنة" معارضون ومدافعون عن الاتفاق النووي الذي وقع بين طهران ومجموعة الدول الست الكبرى في 2015، إلى جانب عدد مع علماء الذرة العرب، وموظفين بمراكز أبحاث في العاصمة الأميركية واشنطن وناشطين في المجتمع المدني الإيراني.

وعلى الرغم من أن هؤلاء لا يمثلون سوى جزء ضئيل من مجمل الجهود التي يبذلها المتسللون، إلا أنهم لا يزالون يقدمون نظرة ثاقبة كبيرة على أولويات التجسس الإيرانية.

واستند تقرير "أسوشيتد برس" على بيانات جمعتها شركة "سيرتفا"، ومقرها لندن، للأمن الرقمي.

وكانت "سيرتفا" عثرت على خادم غير مؤمن استخرجت من خلاله قائمة من 77 عنوانا بريديا إلكترونيا استهدفها القراصنة.

وربطت الشركة البريطانية في تقرير نشرته الخميس هؤلاء القراصنة بالحكومة الإيرانية، وهو تقييم أيده باحثون آخرون مختصون بمجال الأمن الرقمي.

وقال الباحث في "سيرتفا" ناريمان غريب إن أهداف القراصنة "محددة للغاية".

وأوضح فريدريك كاغان الباحث بمعهد إنتربرايز الأميركي المتابع لأنشطة التجسس الرقمية الإيرانية أن استهداف خبراء نوويين أجانب مؤشر "مقلق".