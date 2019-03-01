تقرير: أوبر تقترب من الاستحواذ على كريم

تخوض شركة "أوبر" مفاوضات في مرحلة متقدمة لشراء منافستها في المنطقة العربية "كريم نتوركس"، حسب ما أفادت به مصادر مطلعة على المفاوضات لوكالة "بلومبرغ".

وقالت الوكالة إن الشركتان قد تعلنان عن الصفقة، التي قد تصل قيمتها إلى ثلاثة مليارات دولار، خلال أسابيع.

وكانت "بلومبرغ" نقلت عن مصادر في أيلول/سبتمبر الماضي وجود مفاوضات بين الشركتين.

وأوضحت الوكالة في وقت سابق أن أوبر وكريم أجرتا محادثات أولية في تموز/يوليو الماضي لدمج خدماتهما لنقل الركاب في الشرق الأوسط، أملا في إيجاد حل للمنافسة المكلفة في المنطقة.