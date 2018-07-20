تقرير أميركي: هذه أغلى الفرق الرياضية في العالم

اعتلى فريق دالاس كاوبويز لكرة القدم الأميركي ترتيب الفرق الرياضية الأغلى في العالم لعام 2018، حسب تقرير لمجلة "فوربس".

وقدرت المجلة المتخصصة في عالم المال والأعمال قيمة الفريق الأميركي بـ 4.8 مليار دولار، ليحتل المرتبة الأولى للعام الثالث على التوالي.

وفي المرتبة الثانية جاء فريق مانشستر يونايتد الذي ينافس في دوري كرة القدم الإنكليزي الممتاز بقيمة قدرها 4.123 مليار دولار.

وحل ريال مدريد الإسباني ثالثا بقيمة 4.088 مليار دولار، ومن بعده مواطنه برشلونة بقيمة 4.064 مليار دولار.

وكانت المرتبة الخامسة من نصيب فريق البيسبول الأميركي نيويورك يانكيز بقيمة 4 مليارات دولار

وتواجدت سبعة فرق أوربية لكرة القدم ضمن الخمسين الأوائل في تقييم فوربس.