تقرير: أخطاء وتحيز في مراجعات فيسبوك للمحتوى

أفاد تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية بأن الموظفين الذين عينتهم شركة فيسبوك لمراجعة المحتوى الذي ينشر على منصتها يرتكبون أخطاء عديدة.

وقالت التقرير إن أكثر من 7500 مراجع حول العالم يعتمدون على وثائق تحتوي على معلومات عفا عليها الزمن وغير دقيقة لإجازة المحتوى أو رفضه.

وقالت الصحيفة إنها حصلت من أحد موظفي الشركة على وثائق مكونة من حوالي 1400 صفحة هي بمثابة إرشادات يعتمد عليها المراجعون.

وبفحص هذه الوثائق تبين وجود عديد من الأخطاء والتحيزات، حسب الصحيفة التي أشارت إلى أنه في بعض الأحيان يتم السماح للمحتوى المتطرف في بعض الدول، في حين تفرض مراقبة الخطاب السائد في دول أخرى.

وأشارت إلى أنه على سبيل المثال، تم توجيه المراجعين بإزالة حملة لجمع تبرعات لصالح ضحايا البراكين في إندونيسيا لأن أحد المشاركين في الحملة كان على قائمة حظر داخلية تابعة لفيسبوك.

وفي ميانمار، سمح عن طريق "الخطأ" بوجود جماعة متطرفة متهمة بتشجيع الإبادة الجماعية باستخدام المنصة لعدة أشهر.

وفي الهند، أُبلغ المشرفون عن طريق الخطأ أيضا بإزالة التعليقات التي تنتقد الدين.

وقالت الصحيفة إن مراجعي فيسبوك يعتمدون في أغلب الأحيان على موقع "ترجمة غوغل"، وأشاروا إلى أنهم يعملون تحت ضغط مراجعة كل قطعة محتوى خلال ثوان معدودة.

وقال أحد المراجعين إن لديهم تعليمات بإجازة أي محتوى إذا لم يكن ثمة أي مرجع متاح لفهمه.