كاليفورنيا.. رجال الإطفاء يتقدمون

حقق رجال الإطفاء تقدما كبيرا في محاولة إخماد حريق غابات هائل مستمر منذ أيام في جنوب لوس انجلس.

وقامت طائرات برحلة جوية تلو الأخرى، إذ ألقت المياه و"مثبطات زهرية زاهية" لحماية بحيرة إلزينور وغيرها من مجتمعات التلال حيث يجتاح الحريق غابة كليفلاند الوطنية الكثيفة شديدة الجفاف.

النار التي سميت باسم جيم كانيون المقدس بدأت يوم الاثنين، وانتشرت في 33 ميلا مربعا (85 كيلومترا مربعا).

بيد أن رجال الإطفاء حققوا تقدما واحتوا 29 في المئة من مساحة الحريق.

وصعبت درجات الحرارة العالية والعشب والأغصان الجافة على رجال الإطفاء مهمة التعامل مع الحريق.

وسمح لبعض سفوح التلال بالاحتراق تحت رقابة ونظر رجال الاطفاء كطريقة للحد من قفز اللهب من الطرق للمجتمعات المحلية إذا ما تعافت الرياح مرة أخرى.

ورغم أن النيران أحرقت عشرة أكواخ غابات في وقت مبكر، فإن منزلا واحدا فقط دمر الخميس إذ تمكنت فرق الإطفاء من إطفاء ألسنة اللهب التي انتقلت إلى أسفل التل واقتربت على مسافة ياردات معدودة.

وسمح المسؤولون لبعض السكان بالعودة إلى منازلهم في بحيرة إلزينور، لكن آخرين ظلوا تحت أوامر الإخلاء.

ومثل رجل متهم بإشعال النيران عن عمد أمام محكمة الجمعة لكن تم تأجيل الدعوى القضائية.