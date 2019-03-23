تقارير: مقتل ثمانية أطفال في انفجار بأم درمان

أفادت مصادر صحفية سودانية بأن انفجار قنبلة بمدينة أم درمان غرب العاصمة السودانية أدى إلى مقتل ثمانية أطفال بينهم أشقاء، قرب موقع يستخدم لتدريب وحدات من الجيش السوداني.

وأكد شهود عيان أن الحادثة وقعت أثناء محاولة الأطفال تفكيك القنبلة واستخدام النحاس الموجود فيها.

وبحسب شهود العيان، فإن الأطفال جلبوا القنبلة من منطقة قريبة كان يتدرب فيها الجيش قبل شهر تقريبا.

وتقع مدينة الفتح 3 في أقصى غرب مدينة أم درمان وعلى مقربة من معسكر لتدريب الجيش السوداني.

وتكررت حوادث موت الأطفال الناتجة عن انفجار القنابل ومخلفات الحرب خاصة في المناطق العسكرية والتي تشهد نزاعات مسلحة مثل دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.