زيدان يعود لتدريب ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تعيين الفرنسي زين الدين زيدان مدربا للفريق خلفا للأرجنتيني سانتياغو سولاري.

تحديث 17:45 ت.غ

ذكرت تقارير متعددة لوسائل إعلام إسبانية أن ريال مدريد الإسباني سيقيل سانتياجو سولاري وسيعيد تعيين المدرب السابق زين الدين زيدان الاثنين.

وقاد زيدان ريال مدريد للفوز بدوري أبطال أوروبا لثلاث مرات متتالية في إنجاز لا سابق له قبل أن يستقيل في آيار/مايو الماضي.

وانهار موسم ريال مدريد بأكمله في غضون أسبوع بعد خسارتين متتاليتين في لقاء القمة أمام الغريم برشلونة ليخرج بعد الهزيمة الأولى من كأس ملك إسبانيا ويتسع الفارق بينه وبين غريمه متصدر الدوري الإسباني بعد اللقاء الثاني إلى 12 نقطة.

وخرج ريال أيضا من دوري أبطال أوروبا بخسارته أمام أياكس أمستردام في إياب دور 16 الثلاثاء الماضي.

وحل يولين لوبتيجي المدرب السابق لمنتخب اسبانيا بديلا لزيدان لكنه أقيل في اكتوبر تشرين الاول الماضي ليتولى سولاري المسؤولية في سانتياجو برنابيو لكن من المقرر ان يتم اقالته في وقت لاحق يوم الاثنين.

وفاز زيدان، الذي تولى المسؤولية في كانون الثاني/يناير 2016، بلقب دوري الأبطال في الموسم ذاته قبل أن ينتزع ثنائية دوري الدرجة الأولى الإسباني وكأس أوروبا عام 2017.

وبعد خمسة أيام من ثالث لقب على التوالي في دوري الأبطال بالفوز على ليفربول في النهائي الموسم الماضي، قرر المدرب الفرنسي ولاعب الوسط السابق لريال مدريد الرحيل قائلا إن هذه هي اللحظة المناسبة لترك المهمة.

ونال المدرب البالغ من العمر 46 عاما تسعة ألقاب في مدريد واعتبر بطلا من وجهة نظر المشجعين بعد أن قاد الفريق في واحدة من أكثر حقب النادي نجاحا.

وستتمثل مهمة زيدان في مدريد حاليا في إبقاء الفريق ضمن الأربعة الأوائل لضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحتل ريال المركز الثالث قبل 11 جولة على النهاية ويتقدم بفارق 10 نقاط على صاحب المركز الخامس.