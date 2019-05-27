تقرير: مكافآت ماسك تفوق مكافآت 26 مديرا

لا شك أن المدراء التنفيذيين يجنون الكثير من الأموال، لكن مؤسس شركتي "تسلا" وسبيس إكس" إيلون ماسك حصل في عام 2018 على مكافآة مالية تفوق ما حصل عليه العديد من نظرائه مجتمعين في ذلك العام.

فقد نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" دراسة ذكرت فيها تجاوز ما حصل عليه ماسك في عام 2018 لمجموع ما حصل عليه 26 مديرا تنفيذيا ممن يتبعونه في القائمة.

وذكر التقرير، الذي عملت فيه الصحيفة مع مركز "Equilar"، حصول ماسك على 2.3 مليار دولار العام الماضي، مقارنة بمن يليه على القائمة من بين المدراء الحاصلين على أكبر المكافآت والتعويضات، وهو المدير التنفيذي لشبكات "Discovery" الإعلامية ديفيد زاسلاف، الذي تسلم 129 مليون دولار فقط.

لكن "تسلا" نفت في بيان تلقي ماسك أي أموال، قائلة في بيان أرسلته لموقع "Business Insider": "تلقى صفر دولار من تسلا في 2018، أي تقرير مغاير لهذا هو غير صحيح ومضلل".

وأضافت الشركة أن وضع ماسك مغاير للمدراء التنفيذيين الآخرين وأنه "لا يتلقى أجرا أو مكافآت مالية أو زيادات مالية مرتبطة بمرور الوقت"، مشيرة إلى أن الأموال التي يحصل عليها ماسك ترتبط بإنجازات رئيسية للشركة مثل "مضاعفة حصة الشركة في السوق والتأثير طويل المدى المترتب لهذه الإنجازات على الشركة ومالكي الأسهم، ولم يحصل ماسك على أي من القيمة المالية المترتبة على أدائه الوظيفي لعام 2018".

ويترأس ماسك عددا من الشركات الأخرى، مثل "بورينغ" المتخصصة في بناء أنفاق تحت الأرض. ونشر موسك تغريدة لسباق بين سيارتي "تسلا" لتوضيح الفرق في توفير الوقت بين استخدام أنفاق شركته مقارنة بالشوارع.

ويترأس ماسك "سبيس إكس" التي أطلقت 60 قمرا اصطناعيا الأسبوع الماضي، لتوزيع الإنترنت حول العالم.