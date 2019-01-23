المرصد السوري: انفجاران في عفرين

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع انفجارين في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي الأربعاء.

وقال المرصد إن التفجيرين يأتيان "في استمرار لعمليات الانفلات الأمني الجارية في المدينة وريفها".

وأوضح المرصد أن الانفجارين ناجمين عن تفجير عبوتين ناسفتين إحداهما بسيارة قرب المركز الثقافي في المدينة والذي تتخذه فصائل غصن الزيتون مقرا لها، ما أسفر عن أضرار مادية.

وتحدثت وسائل إعلام محلية في وقت سابق عن سقوط قتلى وجرحى لم يعرف عددهم.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرين اللذين يتزامنان مع الذكرى السنوية لدخول القوات السورية الموالية لتركيا إلى عفرين، بعد طرد وحدات حماية الشعب الكردية منها.