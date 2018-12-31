احتجاز أميركي في موسكو بشبهة 'التجسس'

أعلن جهاز الاستخبارات الروسي الإثنين أنه يحتجز في موسكو مواطنا أميركيا بشبهة "التجسس".

وأكد جهاز الأمن الفدرالي (أف أس بي) في بيان توقيف الأميركي الجمعة "أثناء قيامه بعمل تجسس"، مضيفا أنه أطلق ملاحقات جنائية ضده.

وأورد البيان اسم الأميركي بالروسية ويبدو من الترجمة أنه يدعى بول ويلان.

ولم يكشف جهاز الاستخبارات عن تفاصيل أخرى.

ويأتي توقيف الأميركي في وقت تواجه روسيا قضايا تجسس مع الغرب، بدءا من تسميم الجاسوس المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته في إنكلترا على يد جاسوسين روسيين مفترضين، إلى إدانة الروسية ماريا بوتينا في الولايات المتحدة بعد اتهامها بأنها عميل أجنبي غير قانوني.