إيبولا يتفشى في الكونغو مجددا

أعلنت وزارة الصحة الكونغولية السبت ارتفاع عدد الحالات المؤكدة في التفشي الجديد للإيبولا إلى 13 بينها ثلاث وفيات.

وكشفت الكونغو عن التفشي الجديد يوم الأربعاء في إقليم شمال كييفو، شمال شرق البلاد، بعد أسبوع من إعلانها القضاء على تفش سابق في شمال غرب البلاد أودى بحياة 33 شخصا.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت هناك علاقة بين الجائحتين.

وقالت وزارة الصحة الكونغولية إن مسؤوليها يشتبهون أيضا في حالات إصابة بالإيبولا في إقليم إيتوري المجاور على الحدود مع جنوب السودان.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن التفشي الجديد للفيروس القاتل يشكل تحديا كبيرا باعتبار أن الإقليم "منطقة حرب" بها جماعات مسلحة نشطة وآلاف النازحين.

كما أن مدينة بيني القريبة والحدود المكتظة بالمسافرين مع أوغندا ورواندا تعقّد الجهود الرامية إلى احتواء المرض، الذي ينتشر عن طريق ملامسة سوائل المصابين وحتى الموتى.

وكي يتسنى لها استخدام اللقاحات الحالية، تأمل منظمة الصحة العالمية أن تكون سلالة الفيروس المسببة للتفشي الجديد، هي ذاتها المسؤولة عن التفشي الأول.