الداخلية التونسية تعلن القضاء على "إرهابي"

أعلنت وزارة الداخلية التونسية ليل الثلاثاء القضاء على انتحاري في حي الانطلاقة في العاصمة.

وقالت الوزارة في بيان "بعد محاصرته إثر عملية مطاردة بحي الانطلاقة بالعاصمة، تمكنت الوحدات الأمنية مساء الثلاثاء من القضاء على الإرهابي الفار أيمن السميري (23 عاما)".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق في تصريح للتلفزيون الحكومي أن "الإرهابي فجر نفسه خلال المطاردة بحزام ناسف كان يرتديه".

وأكدت الداخلية عدم تسجيل أي خسائر بشرية خلال العملية.

وكان مراسل "أصوات مغاربية" قد أفاد بأن تفجيرا انتحاريا وقع غربي العاصمة التونسية.

​وتأتي هذه التطورات، بعد أقل من أسبوع على اعتداءين شهدتمها تونس وقتل فيهما عنصر أمني وجرح آخرون.