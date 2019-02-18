تفجير انتحاري في القاهرة

فجر انتحاري نفسه بعبوة ناسفة في حي شعبي في العاصمة المصرية القاهرة بعد محاولة فاشلة لزرع العبوة، حسب ما قال مصدر أمني لـ "الحرة".

وأوضح المصدر أن الانفجار الذي حدث قرب شارع الدرب الأحمر أسفر عن عدد من الإصابات من بينها إصابة خطرة لرجل شرطة.

وأضاف أن قوة أمنية استهدفت "إرهابيا مختبئا في أحد الشوارع بالقرب من الجامع الأزهر وبمجرد اقتراب القوات الأمنية منه فجر نفسه".

ونقل المصابون إلى المستشفى، ​وفرضت أجهزة الأمن سياجا أمنيا حول موقع الانفجار.

ولم تدل السلطات المصرية بتعليق حول الانفجار حتى الآن.

يتبع..