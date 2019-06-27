تفجيرا تونس.. صورة مروعة لانتحاري شارل ديغول

نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للتفجيرين اللذين ضربا العاصمة تونس الخميس، بينها لقطة لأشلاء الانتحاري الذي فجر نفسه قرب دورية للشرطة، مما أسفر عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى، وفق المعلومات الأولية.

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية، في بيان، أن انتحاريا أقدم على تفجير نفسه قرب "دورية أمنية بنهج شارل ديغول بالعاصمة"، في حين فجر انتحاري آخر نفسه "قبالة الباب الخلفي لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني".

وأضافت الداخلية أن التفجير الأول "أسفر عن إصابة عوني شرطة بلدية و3 مدنيين" بينما أصيب 4 "أعوان أمن" في الهجوم الثاني، قبل أن يعلن متحدث باسم الوزارة وفاة رجل أمن متأثرا بإصابته "في التفجير الأول في شارل ديغول".

ونشرت وسائل إعلام محلية صورة قالت إنها لأشلاء الانتحاري