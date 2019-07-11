تفجيرات في عفرين والحسكة بسوريا

قالت مصادر طبية والمرصد السوري لحقوق الإنسان إن سيارة ملغومة انفجرت وقتلت 11 شخصا وأصابت آخرين الخميس في مدينة عفرين شمالي سوريا.

وذكر المرصد، المعني بمراقبة الحرب ومقره بريطانيا، أن الانفجار وقع عند مدخل المدينة وأسفر عن مقتل مدنيين بينهم أطفال.

وكانت جماعات معارضة مدعومة من تركيا انتزعت السيطرة على مدينة عفرين العام الماضي بعد أن كان يسيطر عليها مقاتلون أكراد.

من جهة ثانية أفاد مراسل الحرة بأن ثلاثة انفجارات متزامنة هزت أحياء في مدينة الحسكة في شمالي شرقي البلاد دون وقوع ضحايا.

وأضاف أن تفجيرين نفذا بواسطة عبوات ناسفة كانت موضوعة على الطريق الرئيسي في حي الصالحية شرقي الحسكة، فيما استهدف تفجير آخر نفذ بدراجة نارية مفخخة حاجزا لقوات السوتورو السريانية في حي تل حجر.

وتشهد سوريا نزاعا داميا تسبب منذ اندلاعه في عام 2011 بمقتل أكثر من 370 ألف شخص وأحدث دمارا هائلا في البنى التحتية وأدى إلى نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.