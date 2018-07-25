المرصد السوري: 40 قتيلا في تفجيرات انتحارية في السويداء

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل 40 شخصا بينهم مدنيون في سلسلة تفجيرات انتحارية نفذها داعش في مدينة السويداء وريفها في جنوبي سورية.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن من بين القتلى 26 مقاتلا مواليا لقوات النظام على الأقل، من دون أن يتمكن من تحديد عدد القتلى المدنيين، مشيرا إلى إصابة أكثر من 30 بجروح.

وأفاد المرصد في وقت سابق بمقتل 32 شخصا إلا أنه رجح ارتفاع الحصيلة.

وأوضح عبد الرحمن أن "ثلاثة تفجيرات بأحزمة ناسفة استهدفت مدينة السويداء وحدها، فيما وقعت التفجيرات الأخرى في قرى في ريفها الشرقي والشمالي الشرقي قبل أن يشن داعش هجوماً ضد تلك القرى".

وتسيطر القوات الحكومية على محافظة السويداء في جنوب سورية، فيما يتواجد مقاتلو داعش في منطقة صحراوية عند الأطراف الشمالية الشرقية للمحافظة.

ويعتبر هذا الهجوم الانتحاري من أكبر الهجمات التي يشنها داعش في سورية منذ أشهر.

وأكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) سقوط قتلى وجرحى في مدينة السويداء، كما أفاد التلفزيون السوري الرسمي بوقوع قتلى وجرحى في الهجمات على القرى في شمال شرق السويداء.

انفجارات في جبلة

وفي ريف اللاذقية غربا، قال المرصد إن انفجارات كبيرة هزت منطقة جبلة الثلاثاء دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وقال المرصد إن الانفجارات نتجت عن رد منظومة الدفاع الجوي السورية لطائرات مسيرة كانت تتجه إلى مطار حميميم العسكري الذي تتخذه القوات الروسية مقرا لها.

درعا: قصف واشتباكات وتظاهرة

وفي درعا بجنوب غربي البلاد، أفاد المرصد بأن القوات النظامية قصفت مواقع لمسلحي ما يعرف باسم جيش خالد بن الوليد الموالي لتنظيم داعش عند الحدود مع الأردن.

وقال المرصد إن القصف تزامن مع اشتباكات مستمرة بين الطرفين في محيط منطقة الشركة الليبية وتل الجموع ومحاور أخرى قرب مناطق سيطرة هذا التنظيم في غرب درعا.

في غضون ذلك، تظاهر عدد من أعضاء منظمة الخوذ البيضاء في مدينة درعا مطالبين بإجلائهم على غرار العديد من زملائهم الذين تم نقلهم مطلع هذا الأسبوع إلى الأردن عبر إسرائيل.

وناشد نحو 15 مسعفا منظمات الإغاثة والمجتمع الدولي التدخل لإنقاذهم، مشيرين إلى وجود نحو 650 عنصراً من عناصر المنظمة في جنوبي سورية.​