تفاصيل جديدة حول سقوط بوينغ 737

كشفت تحقيقات السلطات الإندونيسية عن تفاصيل جديدة حول سقوط طائرة بوينغ 737 ماكس 8 في تشرين الأول/ أكتوبر 2018، حيث استطاع طيار منع سقوطها في رحلة سبقت الحادث.

وكان طيار خارج الخدمة مسافرا على متن الطائرة ذاتها التي سقطت في بحر جاوة برحلة قبل يوم من الحادثة، حيث كان برفقة زملائه في مقصورة الطائرة عندما انطلقت إشارات التحذير بوجود خلل ليرشد الطاقم إلى كيفية إلغاء نظام التحكم بالطائرة وينقذها من السقوط، حسب ما نقلت وكالة "بلومبيرغ".

وفي اليوم التالي سافرت الطائرة التابعة لطيران "ليون آير" في رحلة أخرى وطاقم جديد لم يكن على علم بالمشكلة الفنية التي يمكن أن تواجهه عندما سقطت الطائرة في البحر ومات 189 شخصا.

وربما سيكشف وجود الطيار في المقصورة عن غموض سقوط طائرتي بوينغ ماكس 8 خلال فترة زمنية قياسية.

ويشير التقرير إلى أن هذه المعلومات توصلت إليها السلطات الإندونيسية أخيرا ولكنها لم تكن موجودة في التقرير الرسمي الأولى حول سقوط الطائرة، فيما رفضت السلطات والشركة التعليق على مسألة رسمية لا تزال قيد التحقيق.