تغريم مدرب تشلسي 'لسوء تصرفه'

غرم الاتحاد الانجليزي لكرة القدم ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي مبلغ ثمانية آلاف جنيه إسترليني (10320 دولارا أميركيا) عقب قبوله اتهاما بسوء التصرف خلال اللقاء الذي تعادل فيه الفريق 2-2 أمام بيرنلي في الدوري الممتاز.

وطرد الحكم كيفن فريند المدرب الإيطالي ساري (60 عاما) نحو المدرجات في الوقت المحتسب بدل الضائع عقب فقدانه أعصابه خلال اللحظات الأخيرة من المواجهة المثيرة على ملعب ستامفورد بريدج.

وأكد الاتحاد الإنجليزي العقوبات في بيان الخميس.

وقال جيانفرانكو زولا مساعد المدرب ساري إن الطاقم التدريبي لبيرنلي "أهان" ساري بينما دخل ديفيد لويز لاعب تشيلسي وآشلي بارنز لاعب بيرنلي في شجار عقب صفارة النهاية.